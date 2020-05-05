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خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن أبحاث الطلاب

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:15 م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا عاجلا بشأن أبحاث الطلاب بناء علي توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم.

وقال الخطاب الذى حصلت الفجر على نسخة منه: "يمنع منعا باتا تناول أي قضايا تتعلق بكيفية توزيع ورفع وتصحيح المشروعات أو الامتحانات علي وسائل التواصل الاجتماعي كما يجب الالتزام بالتوجيهات التي أصدرتها الوزارة".

وأضاف الخطاب: "لا يجوز تداول أي معلومات تخص الشأن الداخلي للوزارة قد تكون مغلوطة لا علاقة لها بالحقائق".

وعممت وزارة التربية والتعليم هذا الخطاب علي كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني علي مستوي المحافظات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا. 

خطوات التسليم الورقي: 

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق. 

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. 

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف. 

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠ 


خطوات التسليم الإلكتروني: 

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي: 

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي. 

٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل). 

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن أبحاث الطلاب
خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن أبحاث الطلاب

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طارق شوقي بوابة الفجر الفجر الطلاب التربية والتعليم ابحاث الطلاب

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