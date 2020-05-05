Advertisements

أسعار النفط تواصل القفز بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:19 م
أسعار النفط
أسعار النفط
واصلت أسعار النفط القفز بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال تعافي الطلب على الخام وسط بدء تخفيف قيود الإغلاق.

وجاءت المكاسب في الذهب الأسود للجلسة الخامسة على التوالي مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول في أوروبا وآسيا، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند، تخفيف تدابير الإغلاق ذات الصلة بوباء "كورونا" والتي أضرت بالطلب على الخام.

وكان الطلب العالمي على النفط قد انهار بنحو 30 بالمائة خلال شهر أبريل الماضي، لكن من المرجح أن يكون التعافي بطيئاً، خاصةً وأن شركات الطيران يتوقع أن تواصل التوقف لأشهر قادمة.

وعلى جانب آخر، يترقب المستثمرون الإفصاح عن البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً.

ومع بداية الشهر الجاري، بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجي الخام من خارجها خفض مستويات إنتاج النفط بوتيرة قياسية تقل قليلاً عن 10 ملايين برميل يومياً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنحو 20.50 بالمائة إلى 24.56 دولار للبرميل. 

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يوليو بنسبة 14 بالمائة ليصل إلى 31.02 دولار للبرميل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر النفط خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ ساعة

عاجل.. ترامب يفاجئ العالم ويعلن موعد الحصول على مصل كورونا

منذ يومين

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ يوم

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم نجم سموحة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وصول الغواصة إس 43 إلى قاعدة الإسكندرية

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 12 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 12 ساعة

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الطبلاوي

منذ أقل من ساعة

احذروا.. عمرو أديب يصدم المصريين بشأن الفترة المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ ساعتين

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

أسعار النفط تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات

2.5 % ارتفاع في أسعار بنهاية التعاملات اليوم

أسعار النفط تصعد بنهاية التعاملات

4 % تراجع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

04:15 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

02:21 م

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الطبلاوي

08:45 م

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة