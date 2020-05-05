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'الأعلى للإعلام' يحقق مع المحور ويتخذ قرارًا ضد النهار

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:23 م
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، فتح تحقيق في مخالفة قرار المحور، الخاصة بمنع البرامج المؤجرة، بسبب بث برنامج مؤجر بالقناة.

وأعلن المجلس في بيان له، عن استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور في جلسة تحقيق الأحد المقبل، بمقر المجلس بماسبيرو.

كما قرر المجلس أيضًا إلزام قناة النهار، بحذف حلقة برنامج "البروفة"؛ لاتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة من كافة المنصات الإلكترونية التابعة للقناة.

وقرر المجلس الاكتفاء بالاعتذار التي بثته القناة عن هذه "الجريمة"، والتنبيه عليها بعدم تكرار مثل ذلك مرة أخرى، باعتبارها تخالف المعايير الصادرة عن المجلس وقانون ذوي الإعاقة الذي أقره مجلس النواب.

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