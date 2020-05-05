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الأهلي يحسم مصير الثنائي المعار

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط بالفريق حسمت أمر نجمي الفريق، ناصر ماهر وصلاح محسن، والمعارين لنادي سموحة.

ويلعب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق معاراً منذ مطلع الموسم الجاري، بينما انضم صلاح محسن للنادي السكندري في شهر يناير الماضي.

ووفقاً للمصادر، فإن الأهلي يرفض التفريط في خدمات الثنائي بأي شكل، وبالتالي لن يقوم الأهلي ببيعهم خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت المصادر، أن لجنة التخطيط تنتظر قرار السويسري "رينيه فايلر" مدرب الفريق نحوهم، ظغما بعودتهم للفريق مرة أخرى، أو تجديد الإعارة.

وتنتظر العديد من الأندية موقف ناصر ومحسن خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن رغبة سموحة في تجديد الإعارة، وإمكانية شراؤهما بصورة نهائية.

ويرى الأهلي أن اللاعبان يمكن لهما أن يقدما إضافة قوية للنادي في المستقبل، لاسيما وأن سنهما مازالت صغيرة، ولم يحصلا على الفرصة الكافية مع الفريق الأول.

وبات من المؤكد عودة الثنائي، أكرم توفيق من الجونة، ومحمد شريف من إنبي للنادي الأهلي مرة أخرى بعد ظهورهما بمستوى جيد، إلا أن فايلر لم يستقر بعد على عودة صلاح محسن وناصر ماهر.

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