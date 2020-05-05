بعد الإختيار.. هذه رسالة محمد ممدوح للمخرجين

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نشر الفنان محمد ممدوح صورة عبر صفحته الرسمية عبر موقع ااصور والفيديوهات "أنستجرام"، موجه من خلالها رسالة للقائمين بالأعمال الفنية والدرامية، عن مسلسل الإختيار، الذي يقدم دور بطولته الفنان أمير كرارة ليشارك به في السباق الرمضاني 2020.



وعلق "ممدوح" على صورة مسلسل الإختيار التي يظهر بها كرارة ممسكا بأحد الطيور قائلا:"عايز اقول أن مسلسل الاختيار من الاعمال اللي محتاجين نشوف زيها كتير الفترة الجايا.. عمل صادق وبيحمل رسالة مهمة جدا للاجيال اللي طالعة وبيزود حبهم لوطنهم، بيخليهم يشوفوا الصورة كاملة ويعرفوا مين معاهم ومين عليهم.. فا عاش امير كرارة على الدور الملحمي للشهيد البطل احمد منسي الله يرحمه وعاش كل فريق عمل المسلسل و دور القوات المسلحة المصرية في دعم المسلسل عشان يطلع بالصورة الواقعية دي".



والجدير بالذكر أن مسلسل الإختيار يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في هذا العمل عدد من ألمع نجوم الفن منهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي