وزيرة الهجرة: مصر نجحت اليوم في التعامل مع أزمة العالقين (فيديو)



جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة عودة المصريين العالقين في الدول الخارجية مهما كان السبب أو التكلفة مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والمخالفين لشروط الإقامة مع توفير كافة الرعاية لهم لحين عودتهم إلى أرض الوطن.

ويتم نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية، لمدة 14 يوما، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من الإصابة ب فيروس كورونا كإجراء احترازي.

وكانت وزارة الطيران المدني، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى تقوم مصر للطيران بإعداد خطة لتشغيل رحلات استثنائية إلى السعودية والإمارات لإجلاء المصريين العالقين.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





من ناحية أخرى تقوم مصر للطيران بإعداد خطة لتشغيل رحلات استثنائية إلى السعودية والإمارات لإجلاء المصريين العالقين.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة عودة المصريين العالقين في الدول الخارجية مهما كان السبب أو التكلفة مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والمخالفين لشروط الإقامة مع توفير كافة الرعاية لهم لحين عودتهم إلى أرض الوطن.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن اليوم تم الإعلان عن نجاح الدولة المصرية في الخارج فيما يتعلق بأزمة العالقين.وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن العالقين هم من سافروا بغرض زيارة أو رحلة علمية أو رحلة علاج أو سياحة والطلاب الذين تم إغلاق مدنهم الطلابية، وهؤلاء ليس لديهم مورد رزق في الخارج أو مكان للإقامة، وكان هناك مناشدات واستغاثات لعودتهم.وأوضحت أن الأزمة بدأت باستغاثة عدد من العمالة المصرية العالقين في الدخل لعدم قدرتهم على العودة لعملهم بدول الخليج، ثم تطورت الأزمة لمخالفي الإقامة في دول الخليجي، ومن تم أزمة من تم انتهاء عقود عملهم بجانب الحالات الانسانية.ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لبحث التعامل مع العالقين وهبوط الدول الأخرى على هبوط الطائرات المصرية لنقل المصريين العالقين لوطنهم، وبحث الإجراءات الطبية لحمايتهم.وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع المواطن على رأس أولويات الدولة بغض النظر عن أي خسائر، مشيرة إلى أن اللجنة عرضت الجدول الزمنى لإعادة العالقين على رئيس الوزراء، ووافق عليه، مع تأكيده بتكثيف الرحلات لسرعة إعادة العالقين.ولفتت، إلى أن مخالفين الإقامة بدولة الكويت كان لديهم أصوات عالية للعودة للوطن، وتم التنسيق مع دولة الكويت لإعادتهم، موجهة الشكر للكويت على تعاونها، موضحة أن هناك طائرتين عادوا من الكويت في الساعة السادسة من مساء اليوم وانتقلوا لأماكن العزل.وأشارت إلى أن هناك بعض المصريين تم انهاء عقودهم في قطر، واللجنة عرضت بعض البدائل لنقلهم إلى مصر.كان قد وصلت إلى مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، الرحلة الاستثنائية لمصر للطيران رقم 611 القادمة من الكويت وعلى متنها 298 راكبًا من المصريين العالقين ب الكويت، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.