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أستاذ بجامعة المنصورة يفوز بجائزة الشيخ خليفة التربوية في مجال التعليم العالي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
محمد كشك
فاز الدكتور سمير حمودة عطوة صقر أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بجائزة الشيخ خليفة التربوية في مجال التعليم العالي على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة والوطن العربي فئة الأستاذ الجامعي المتميز تخصص الرياضيات من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وأعلنت خلاله أمل العفيفي الأمين العام للجائزة وسعادة محمد السويدي نائب الامين العام أسماء الفائزين بدورتها الحالية والتي تحمل رقم 13 للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م، وذلك بعد اعتماد النتائج من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية.

وفاز فيها 33 فائزا وفائزة من داخل دولة الامارات وعلى مستوى الوطن العربي موزعين على 9 مجالات و18 فئة.


وعلي صعيد اخر عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالمستشفيات والمراكز الطبية والمدن الجامعية بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور عمرو ياسين أستاذ التخدير والعناية المركزة ومدير مركز الجهاز الهضمي الأسبق ومنسق اللجنة لمناقشة برتوكولات التعامل مع أزمة كورونا خلال الفترة القادمة
و تم خلال الاجتماع مناقشة الاحداث السابقة لحالات الاشتباه والاصابة بالمستشفيات وأسلوب التعامل معها وكذلك تم مناقشة البرتوكول الحالى للتعامل مع حالات الاشتباه والمخالطين لحالات الاصابة بفيروس كورونا، كما تم مناقشة خطة جامعة المنصورة لحالات العزل للعاملين بالمستشفيات إذا تطلب الأمر سواء العزل المنزلى المشدد للحالات التى لم تظهر عليها أعراض وبرتوكول عزل الحالات التى ظهرت عليها أعراض الفيروس وقد تمت مناقشه سبل
توفير مستلزمات الوقاية الشخصية والتشديد على ارتداء الماسك الجراحي لجميع الأطقم الطبية والعاملين والمرضى المتواجدين بالمستشفيات والعيادات الخارجية وتوفير بوابات التعقيم على مداخل المستشفيات والمراكز الطبية
و مناقشة الخطة الازمة لاستعادة معدلات العمل الطبيعية بالمستشفيات والمراكز الطبية مع توفير الحماية الكاملة للاطقم الطبيه العاملة بالمستشفيات وتشمل الخطه اعادة معدل العمل بالعمليات لإنهاء قوائم الانتظار والعمل بالعيادات الخارجية لاستعادة الخدمة الطبية بالمستشفيات بالتدريج وتقديم الخدمات الطبية للمرضى مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية
كما تم مناقشة الاجراءات الوقائية التى يجب اتخاذها للعاملين والطلاب بعد استئناف الدراسة لامتحان السنوات النهائية
أستاذ بجامعة المنصورة يفوز بجائزة الشيخ خليفة التربوية في مجال التعليم العالي
أستاذ بجامعة المنصورة يفوز بجائزة الشيخ خليفة التربوية في مجال التعليم العالي

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