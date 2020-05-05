رئيس "الشعوب الديمقراطي التركي": نرفض تدخل أنقرة عسكريا في ليبيا وسوريا.. ويؤكد: مغامرة غير محسوبة

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قال مدحت سنجار، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي، إنه في العام الثاني للحرب السورية قامت الحكومة التركية بدعم المنظمات الإسلامية، بهدف إقامة حكومة من الإخوان المسلمين على أرض سوريا، وساعدت هذه الحكومة الكثير من المنظمات على أرض سوريا، وداعش جاءت من هذه المنظمات.



وأضاف سنجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الكردية أوقفت هذه المنظمات والإخوان وكان هذا جيدًا، ومنذ ذلك الوقت يحاول أردوغان التحكم في مدن أخرى في سوريا، وأن يكون له سلطة على الأراضي السورية.



وتابع أن الحكومة التركية تحاول تأجيج الحرب في سوريا، ولا تعمل حتى من أجل استعمار هذه الأراضي، مشددًا على أن الحرب في سوريا لو طالت يجب أن يكون هناك حوار مع الأكراد والممثلين الشرعيين في سوريا وفي المنطقة.



واعتبر أن تدخل تركيا عسكريًا في ليبيا وسوريا مغامرة غير محسوبة، معربًا عن رفضه للتدخل العسكري في ليبيا وسوريا، مشددًا على أن حل هذه المشاكل يجب أن يكون بالشكل الدبلوماسي بعيدًا عن الصراعات، مؤكدًا أن حكومة أردوغان فوضوية وتخلق حروب فوضوية، فنحن مع الوسائل السلمية التي تنمى العلاقات بين الدول وضد القوة والعسكريين والأساليب الغير سياسية التي تتبع.



وفي سياق منفصل، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سوريا، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.



وأفاد البيان الصادر عن المنظمة بأن "قيام أردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة في شمال سوريا للانضمام إلى حكومة السراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة".



وتابع البيان بأن التقارير تؤكد أن "أول ميليشيا للمرتزقة التي تقرر إرسالها إلى ليبيا هي (لواء السلطان مراد التركماني)، وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى الميليشيات المتوجهة إلى ليبيا".



وأشار البيان إلى أنه من أجل "تشجيع الشباب للانضمام إلى تلك الميليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهري بـ 2000 دولار أميركي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج".



ولفت البيان إلى أن هدف المخابرات التركية من تأسيس "لواء السلطان مراد"، يتمثل بتشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجيا قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا.





