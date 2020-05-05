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عاجل.. حريق داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم في الجيزة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:16 م
حريق هائل - صورة أرشيفية
حريق هائل - صورة أرشيفية
إيريني صفوت
اندلع حريق داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، منذ قليل، وانتقلت 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتفاقمه.

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كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل محل زيوت، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 8 سيارات إطفاء وجاري تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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