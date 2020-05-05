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عاجل.. حريق داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم في الجيزة
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:16 م
إيريني صفوت
اندلع حريق داخل محل زيوت بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، منذ قليل، وانتقلت 8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتفاقمه.
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كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل محل زيوت، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 8 سيارات إطفاء وجاري تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.