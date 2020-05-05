سكر زيادة الحلقة ال 12.. خطة فوزية لخداع عصمت

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انطلقت منذ قليل الحلقة الثانية عشر من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.



وخلال الحلقة، قررت فوزية أن تستعين بابنتها الثانية والتي تعيش في الإسكندرية لتشترك معها في تنفيذ مقلب بابنتها الثانية عصمت وخداعها بأن فوزية ستترك الفيلا وتذهب للعيش مع ابنتها الثانية.



حاولت كريمة وتجسدها الفنانة القديرة نبيلة عبيد أن تحل مشكلة ترك فوزية للفيلا والذهاب للعيش مع ابنتها والتي تجسدها الفنانة روجينا.



وأثناء محاولتها، أخبرت كريمة ابنة فوزية بأنها تلعب قمار ولديها أصدقاء سوء لكي تتخلى عن فكرة العيش معها في بيتها ولكن ابنتها كشفت اللعبة وقالت لها بإن زوجها هو الآخر يلعب القمار، ولكن ترد عليها نبيلة عبيد وتقول لها "هو أشرف بيلعب قمار؟"، وضحكت روجينا قائلة "أشرف مين".



وبعد محاولات من كريمة وجميلة في اقناع فوزية بالتراجع عن قرارها تكتشف عصمت أنها كانت تخدع وماهو إلا مقلب وتعود للفيلا.



يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.