ملك قورة تعارض حنان سليمان في السفر إلى خارج مصر

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عرضت منذ قليل شاشة "قناة النهار دراما" الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، ويعتبر أول عمل بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية.







وشهدت الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما طلبت الفنانة حنان سليمان وأيمن عزب من نجلتهم ملك قورة "سارة" السفر إلى إنجلترا من أجل الأستقرار هناك، ولكن سارة عارضت ذلك الفكرة لأنها لا فتكر في الاستقرار خارج مصر.





كما أخبرت سارة والدتها حنان سيلمان وايمن عزب بأنها ستسافر إلى خارج البلاد لمدة خمس أيام من أجل عرض منتجاتها في معرض هناك، فإعجب والدها بالفكرة وشجعها على ذلك، ولكن حنان سليمان رفضت سفرها إلى خارج البلاد.





