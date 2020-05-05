تامر حسني تريند تويتر بسبب إعلانه الجديد "الأصل مصري"

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تصدر الفنان والمطرب تامر حسنى موقع التدوينات الصغيرة" تويتر" وذلك بعد أن تم عرض إعلانه الجديد للشركة المصرية للإتصالات ” we ” الذى يحمل إسم ” الأصل مصرى.



وقد أثار هذا الإعلان إعجاب جمهور الفنان تامر حسنى والمصريين جميعاً حيث تفاعلوا بشكل واضح وكبير على هاشتاج ” تامر حسنى ”



وجاءت تعليقاتهم كالتالى :

_" ‏شابوو تامر حسني، على إعلانه السنادي بجد. أجمل إعلان رمضان 2020، ده قلبي ده .



_‏اللي هيدي الإعلانات طعم تاني في رمضان، مستني إعلان تامر حسني جداً.



_‏تامر حُسني لما قال"ياقلبي الدنيا راضيه عليّك"

كان مثل شعوري بكل مرا أشوفك تبتسمين فيها راضيه ومرّه.