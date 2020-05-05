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تامر حسني تريند تويتر بسبب إعلانه الجديد "الأصل مصري"
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:30 م
سيدة صادق
تصدر الفنان والمطرب تامر حسنى موقع التدوينات الصغيرة" تويتر" وذلك بعد أن تم عرض إعلانه الجديد للشركة المصرية للإتصالات ” we ” الذى يحمل إسم ” الأصل مصرى.
وقد أثار هذا الإعلان إعجاب جمهور الفنان تامر حسنى والمصريين جميعاً حيث تفاعلوا بشكل واضح وكبير على هاشتاج ” تامر حسنى ”
وجاءت تعليقاتهم كالتالى :
_" شابوو تامر حسني، على إعلانه السنادي بجد. أجمل إعلان رمضان 2020، ده قلبي ده .
_اللي هيدي الإعلانات طعم تاني في رمضان، مستني إعلان تامر حسني جداً.
_تامر حُسني لما قال"ياقلبي الدنيا راضيه عليّك"
كان مثل شعوري بكل مرا أشوفك تبتسمين فيها راضيه ومرّه.
وقد أثار هذا الإعلان إعجاب جمهور الفنان تامر حسنى والمصريين جميعاً حيث تفاعلوا بشكل واضح وكبير على هاشتاج ” تامر حسنى ”
وجاءت تعليقاتهم كالتالى :
_" شابوو تامر حسني، على إعلانه السنادي بجد. أجمل إعلان رمضان 2020، ده قلبي ده .
_اللي هيدي الإعلانات طعم تاني في رمضان، مستني إعلان تامر حسني جداً.
_تامر حُسني لما قال"ياقلبي الدنيا راضيه عليّك"
كان مثل شعوري بكل مرا أشوفك تبتسمين فيها راضيه ومرّه.