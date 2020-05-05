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تامر حسني تريند تويتر بسبب إعلانه الجديد "الأصل مصري"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:30 م
تامر حسني
تامر حسني
سيدة صادق
تصدر الفنان والمطرب تامر حسنى موقع التدوينات الصغيرة" تويتر" وذلك بعد أن تم عرض إعلانه الجديد للشركة المصرية للإتصالات ” we ” الذى يحمل إسم ” الأصل مصرى.

وقد أثار هذا الإعلان إعجاب جمهور الفنان تامر حسنى والمصريين جميعاً حيث تفاعلوا بشكل واضح وكبير على هاشتاج ” تامر حسنى ”

وجاءت تعليقاتهم كالتالى :
_" ‏شابوو تامر حسني، على إعلانه السنادي بجد. أجمل إعلان رمضان 2020، ده قلبي ده .

_‏اللي هيدي الإعلانات طعم تاني في رمضان، مستني إعلان تامر حسني جداً.

_‏تامر حُسني لما قال"ياقلبي الدنيا راضيه عليّك"
كان مثل شعوري بكل مرا أشوفك تبتسمين فيها راضيه ومرّه.

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