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هل تصل دينا الشربيني إلى حقيقة تهمة الخيانة وجريمتي القتل في لعبة النسيان؟

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:18 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
الفجر الفني
في الحلقة 12 من لعبة النسيان بعد رحلة رقية (دينا الشربيني) وعمرو (أحمد داود) إلى الغردقة لمحاولة كشف التفاصيل الخاصة بعلاقتها بـخالد (أحمد داود)، وتتأكد رقية إنها لم تخن زوجها أمجد (أحمد صفوت) يوماً، كما تعرّف عليها أحد عمّال الفندق ليحكي لها بعض محادثاتها مع خالد، وأنهما كانا يبحثا عن الدكتور محمد عبد السلام، الذي لم يأتِ إلى الغردقة منذ سنتين تقريبًا.

كما واجهت رقية شقيق زوجها نادر (علي قاسم) بعدما سألها عن سر سفرها إلى الغردقة، وأنه عرف ذلك من خلال تتبع جهازها المحمول، لتخبره أنها لن تيأس من زيارة كل الأماكن التي قد تذكرها بأي شيء يجعلها تكتشف الحقيقة، وفي نهاية الحلقة اكتشفت رقية من صديقتها فترة الجامعة، أنها هاتفها قبل الحادث وهي تبكي وطلبت منها المكوث عندها هي وابنها يحيى بعض الوقت، فما الذي حدث بالضبط قبل وقوع الجريمة؟

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

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