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الإمارات للشحن الجوي تشغل 10 رحلات أسبوعيا إلى البحرين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
تواصل الإمارات للشحن الجوي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات لعب دور حيوي في تسهيل تدفق الشحنات إلى البحرين ونقل الإمدادات والمحافظة على روابطها التجارية .ومع مطلع مايو الجاري رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى البحرين لتصل إلى 10 رحلات شحن أسبوعياً باستخدام طائرات الركاب البوينج777-300ER التي توفر حمولة في عنابر الشحن تصل إلى 40 طنا.

ورفعت الإمارات للشحن الجوي خلال أبريل الماضي عدد رحلاتها من ثلاث رحلات أسبوعيا إلى رحلة يومية حيث شغلت ما يزيد على 40 رحلة شحن إلى البحرين باستخدام طائرات الركاب كما نقلت ما يزيد على 1300 طن من الشحنات بما في ذلك الإمدادات الأساسية والمعدات الإلكترونية.

وعززت الإمارات للشحن الجوي عملياتها وشبكة خطوطها لضمان استمرارها في تسهيل نقل السلع الأساسية بالإضافة إلى دعم الاقتصاد ومساعدة الشركات في البحرين على مواصلة أعمالها من خلال المحافظة على استمرار وانسيابية سلاسل التوريد العالمية.

ونقلت الإمارات للشحن الجوي منذ عام 2019 أكثر من 20600 طن من الشحنات إلى البحرين بما في ذلك المنتجات سريعة العطب مثل اللحوم والأسماك والفاكهة والخضار بالإضافة إلى منتجات أخرى شملت الزهور والنباتات والتبغ والمركبات ومعدات البناء والمنتجات الإلكترونية.

ووصلت هذه الشحنات إلى البحرين من الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وهونج كونج والولايات المتحدة الأميركية واليابان وغيرها.

وخلال الفترة ذاتها نقلت الإمارات للشحن الجوي 2600 طن من الصادرات البحرينية إلى العديد من الأسواق بما في ذلك الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والصين وأستراليا.

وشملت الصادرات المركبات وقطع الغيار والمستلزمات الشخصية والمجوهرات والأزياء.

وتشغل الإمارات للشحن الجوي حالياً رحلات منتظمة إلى 67 وجهة عبر قارات العالم الست باستخدام طائرات البوينج 777-F والبوينج 777-300ER.

وتنقل الإمدادات الأساسية يوميا عبر شبكة خطوطها بما يساعد على وصول الإمدادات الأساسية إلى مختلف دول العالم.

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