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"بتودونا في داهية".. تعليق ناري من تامر أمين على ارتفاع أعداد مصابي كورونا (فيديو)
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:24 م
أمنية فوزي
علق الإعلامي تامر أمين، على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليوم، قائلًا: "نحن في قمة المنحنى البياني لحالات الإصابة بفيروس كورونا".
وأكد أمين، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "الناس إللي حلمها تعيد في العيد لازم تمسك نفسها في رمضان"، معلقًا: "في ناس مطلعة تصاريح وناس ضاربة تصاريح وبتتحرك في الحظر وشغالين عزومات".
ووجه حديثه للمواطنين: "أنتم أحرار وإللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه، وماتجوش بعد كده تصوتوا، إللي بيحصل ده مهزلة، أرجوكم إنتم بتودونا في داهية"، مستكملًا: "الله أعلم أرقام اليوم دي الذروة ولا الذروة لسه مجتش".
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وأكد أمين، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "الناس إللي حلمها تعيد في العيد لازم تمسك نفسها في رمضان"، معلقًا: "في ناس مطلعة تصاريح وناس ضاربة تصاريح وبتتحرك في الحظر وشغالين عزومات".
ووجه حديثه للمواطنين: "أنتم أحرار وإللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه، وماتجوش بعد كده تصوتوا، إللي بيحصل ده مهزلة، أرجوكم إنتم بتودونا في داهية"، مستكملًا: "الله أعلم أرقام اليوم دي الذروة ولا الذروة لسه مجتش".
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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