Advertisements

أسرة مريض متوفي تتبرع لـ"أطفال المنصورة" لشراء ماكينة تصنيع المسكات الطبية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قدمت أسرة الطفل الراحل يوسف، تبرعا بمبلغ 200 ألف جنيه مصرى لصالح مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة خصصت لشراء ماكينة لتصنيع المسكات الطبية لحماية المرضى والامهات واعضاء الطاقم الطبي، بحضور الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى

وأشار والد ووالدة الطفل انهم بادروا بالتبرع لمستشفى الأطفال كنوع من رد الجميل وعمل صدقة جارية على روح ابنهم المتوفى لتقديم الدعم لمستشفى الأطفال للقيام بدورها فى تكثيف الجهود المتواصلة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحد من فرص انتشاره.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الرفاعى على شكره العميق والتقدير للوالدين لتبرعهم لدعم المنظومة الطبية بالمستشفى، داعيا الله أن يجزيهم خيرا ويجعله فى ميزان حسناتهم ويعوضهم خيرا ويصبرهم على فراق فلذه كبدهم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض رسوم على رواتب الموظفين

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مثيرة فى صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعة

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 7 ساعات

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الطبلاوي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على الإجراءات الاحترازية في النصف الثاني من رمضان (فيديو)

منذ يوم

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ حوالي 22 ساعة

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكتسح الزمالك في استفتاء الأكثر جماهيرية لقناة أبوظبي الرياضية

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

04:15 م

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

02:21 م

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

10:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة