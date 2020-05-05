أسرة مريض متوفي تتبرع لـ"أطفال المنصورة" لشراء ماكينة تصنيع المسكات الطبية

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قدمت أسرة الطفل الراحل يوسف، تبرعا بمبلغ 200 ألف جنيه مصرى لصالح مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة خصصت لشراء ماكينة لتصنيع المسكات الطبية لحماية المرضى والامهات واعضاء الطاقم الطبي، بحضور الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال الجامعى



وأشار والد ووالدة الطفل انهم بادروا بالتبرع لمستشفى الأطفال كنوع من رد الجميل وعمل صدقة جارية على روح ابنهم المتوفى لتقديم الدعم لمستشفى الأطفال للقيام بدورها فى تكثيف الجهود المتواصلة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحد من فرص انتشاره.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الرفاعى على شكره العميق والتقدير للوالدين لتبرعهم لدعم المنظومة الطبية بالمستشفى، داعيا الله أن يجزيهم خيرا ويجعله فى ميزان حسناتهم ويعوضهم خيرا ويصبرهم على فراق فلذه كبدهم



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.