تشميع مطعم وكافيه في الزقازيق لمخالفتهما قرار الحظر (صور)









وأصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم، بيانًا، توضح فيه المجهودات التي قامت بها رجال الشرطة على مستوى الجمهورية بالتزامن مع تطبيق قرار الحظر خلال الـ24 ساعة الماضية.





وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين على مستوى الجمهورية لقرار الحظر وبلغ عددهم 4409 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.





وخلال تواجد القوات بالشارع لتنفيذ قرار الحظر تم ضبط 1203 سيارة مخالفة، ضبط 56 دراجة نارية مخالفة، ضبط 118 مركبة «توك توك» مخالفة، ضبط 277 محلا مخالفا لقرار غلق المحال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.





قررت رئاسة حي ثان الزقازيق، برئاسة ثناء فوزي وعبدالعاطي عبدالفتاح نائب رئيس الحي، مساء اليوم، إغلاق مطعم وكافيه بمنطقة القومية، لمخالفتهما قرارات الغلق وحظر التجوال.جاء ذلك خلال المرور بالفترة المسائية وتبين وجود تجمعات بمطعم وكافيه مما يعرض حياة المواطنين لحطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وتم تشميع المطعم والكافيه والتحفظ على طاولات وأدوات من داخلهما وإيداعها بمخازن الحي وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.