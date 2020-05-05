زينة تتعرض للمساومة بسبب شراءها ممنوعات

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عرضت شاشة قناة "النهار دراما" الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، منذ قليل، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث حيث ساوم سعيد الذي يقوم بشراء دواء الممنوعات للفنانة زينة التي تجسد شخصية "مريم" بمقطع فيديو لها وهي تاخذ منه هذا الدواء وطلب منها نصف مليون جنية مقابل حذف هذه الفيديوهات.





وسرعان ما قامت مريم بالاتصال بصديقها الطبيب سامح أخبرته بهذه الكارثة وطلبت منه المساعدة.





مسلسل جمع سالم تدور أحداثة حول قضية التبني، ويشارك في بطولته الفنانة ريم البارودي ومحمد علاء ودلال عبد العزيز وأحمد صيام ومحمد شاهين.