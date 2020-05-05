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حمو بيكا: "كنت بشرب مخدرات.. وأغانيا مبتحرضش على الفجور ولا الدعارة"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:29 م
حمو بيكا
حمو بيكا
هبة أحمد

نفى المطرب الشعبي حمو بيكا الكلام المتداول مؤخرًا وهو أن أغانيه تحرض على الفجور والدعارة والتحرش وزنا المحارم.

وحرص حمو بيكا خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على الرد على الكلام المتداول بشأن أن أغانيه تحرض على الفجور والدعارة، حيث قال أنه اقتبس جملة"أمك صاحبتي" من أحد الأفلام، مُوضحًا :"أمك صاحبتي اتقالت في فيلم، محدش يحاسبني على حاجة اتقالت، هو في الفيلم حلو، وأنا لا؟،أنا خدتها لما الناس مشيت قالتها في الشارع".

وعندما خاطبته إيناس الدغيدي وطلبت منه أن يقوم بغناء كلمات باقي المهرجان،رفض لأنه لا يتذكرها حاليًا،حيث قال:"مبفتكرش كلمات الأغاني، بيجيلي في اليوم 5 أو 6 أغاني، وعامل 1500 تراك".

وأوضح حمو بيكا بأنه كان يتعاطى مخدرات منذ ثماني سنوات، لكنه امتنع عنها ،لافتًا إلى أنه لا يتناول أي مواد مخدرة حاليًا،وطلب من الشباب الابتعاد عنها وذلك لكثرة أضرارها،حيث قال :"أنا مش بشرب مخدرات خالص واللى يقول يقول، وأنا كنت بشرب وبطلت من 8 سنين وبنصح الشباب يبطلوا لأن اضرارها كتير" .

وأشار حمو بيكا أنه عانى من أضرار صحية كثيرة بسبب المخدرات،و أنه أصبح يتلقى علاجًا لمعدته بسبب ما فعلته المخدرات به، ولكن انتبه لحياته لذلك ابتعد عنها تمامًا.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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