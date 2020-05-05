أحمد العوضي يفجر مكتب المخابرات الحربية .. أحداث الحلقة 12 من الاختيار

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عرضت منذ قليل الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء



أبرز ما جاء في الحلقة الثانية عشر من مسلسل"الاختيار":





_بدأت الحلقة الجديدة بما انتهت عليه الحلقة السابقة، وهو مشهد طلب أبو عبد الله من هشام عشماوي تفجير مكتب المخابرات الحربية في الإسماعيلية.



_قلق هشام عشماوي من هذه العملية، معبراً عن ذلك أن العملية بلا جدوى ومستحيلة، لأن هناك تأمين كبير من قبل رجال الأمن، ولكن أبو عبد الله قال له أن الهدف من هذه العملية زرع الخوف في قلوبهم، ولا يشغلنا إصابتهم.







_بدأ عشماوي التخطيط مع عماد صديقه لهذه العملية، الأمر الذي استدعى أن يذهبا الاثنين إلى مقر المخابرات، لتعيين المكان ومعرفة مداخله ومخارجه مستعينًا بالدراسة التي تلقاها في سلاح الصاعقة على يد الرائد أحمد المنسي.







_اجتمع كلا من عماد وعشماوي مع أبو عبد الله وعمران، وتحدثوا عن عملية التفجير لمكتب المخابرات بالإسماعيلية، ويطلب أبو عبد الله من عماد أن تنفذ العملية بسيارته، الأمر الذي أغضب عماد، ثم طلب من عشماوي أن يطلب ثمنها من أبو عبد الله.





_على جانب آخر أحمد المنسى يعطي تعليماته لرجاله، ويزرع فيهم حب الدفاع عن أرضهم ضد هؤلاء التكفيريين كما وصفهم.





_هشام عشماوي يشرح على الخريطة كيفية الدخول والخروج من مكتب المخابرات الحربية، وبالفعل يصور فيديو لتوثيق هذه اللحظات.



-وانتهت أحداث الحلقة عند تفجير مكتب المخابرات بمحافظة الإسماعيلية، واستشهدت بفيديو حقيقى للواقعة.





يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.





