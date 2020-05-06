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تفاصيل برقية السيسي إلى المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك
الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:00 ص
ماريان عيد
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية شكر للمدبر البطريركي، الأب بولس ساتي، ردًا على برقية التهنئة التي أرسلها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وجاء نص برقية الرئيس كالتالي: "تلقيت بوافر الشكر والتقدير تهنئتكم المقدرة بمناسبة شهر رمضان المعظم وأعرب لكم عن إمتناني لما أبديتموه من مشاعر طيبة وأمنيات صادقة متمنيًا لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة والمزيد من النجاح والتوفيق مع أطيب تمنياتي".
الكنيسة الكاثوليكية تدين حادث انفجار كمين بئر العبد وتنعي الشهداء:
وفي وقت سابق، أصدرت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بيانًا نعت فيه وأدانت الانفجار الذي حدث اثر عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ونتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود: ونصها: "تدين الكنيسة الكاثوليكية، وعلى رأسها صاحب الغبطة البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الحادث الارهابي الذي استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ونتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، كما ونؤكد التضامن الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة هذا الإرهاب الخبيث".
"وتتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب الوطني، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل، هذا العمل يتنافى مع كل الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية، فلنصلي جميعا كي يحمي الرب مصر وأبنائها".
الكنيسة القبطية الكاثوليكية: مازال قرار إقامة الأكاليل متوقفا
قال الأنبا باخوم، نائب بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، إن قرار الكنيسة الكاثوليكية بشأن إقامة صلوات الأكاليل متوقف.
وأوضح باخوم في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن سبب قرار التوقف هو الحد من التجمعات خوفًا من انتشار عدوى فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأفراح والأكاليل يتطلب منها خروج الشعب بكمية كبيرة لإجراء متطلباتهم وما يحتاحه من مستلزمات لتجهيز الافراح، مؤكدًا بأننا يفضل بأن نؤجل قرار السماح بالأكاليل.
وأكد نائب بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، أن هناك قرارات أخرى سوف يتم اتخاذها في الفترة القادمة.
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