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لليوم الثاني.. "كفر الشيخ" خالية من فيروس كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:37 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
أكد مصدر طبي في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعدما تبينت سلبية جميع تحاليل المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وتم السماح لهم بمغادرة منازلهم.

وكان مصدر طبي بمستشفي العزل ببلطيم في كفر الشيخ، قد كشف أنه تم تسجيل 8 حالات تعافي جديدة وخروجهم من المستشفي، كما تم نقل 12 آخرين لدور نقاهة في رأس البر بمحافظة دمياط بعد تماثلهم للشفاء، وذلك اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر، أن المستشفي استقبلت 8 حالات جدد مصابة بالفيروس تم تحويلهم إليها من محافظة المنصورة، مناشدا المواطنين بإلتزام التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس، وكذلك تكثيف عمليات تعقيم المستشفيات وكافة المنشأة الطبية وتوفير كافة مستلزمات الوقاية التي يحتاج إليها العاملين بالمستشفيات وخاصة الكادر الطبي والذي يعد من أولي خطوط مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما دعا إلي الإلتزام بكافة قرارات الدولة ولاسيما حظر المحال وحظر التجوال في ميعادهما كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تسعي الدولة جاهدة في محاربته.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

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