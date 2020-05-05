دلال عبد العزيز تواجه عماد رشاد.. في الحلقة 13 مسلسل جمع سالم

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عرضت منذ قليل شاشة "قناة النهار دراما" الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم للنجمة زينة، ويعتبر أول عمل بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية.





وشهدت الحلقة 13 من مسلسل جمع سالم العديد من الأحداث المشوقة حيث ذهبت دلال عبد العزيز "هاجر" إلى عماد رشاد "فاروق" بعد أن أخبرها حارس العمارة بأنه طرده من العمل، فواجهته هاجر بذلك فأخبرها بأنه يريد ذلك لأنه لص ويسرق منه امواله فعندما يرسله لشراء كروت شحن ب80 جنية يكذب عليا ويطلب 100 كما أنه لا يستطيع السيطرة على سكان العمارة ودليل على ذلك سكن الطالبات فيها، فعنفته هاجر وأخبرته بأنها ترفض طرد حارس العمارة.





مسلسل جمع سالم يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم على شاشة قناة النهار دراما في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.