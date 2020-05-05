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البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:39 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

واصلت البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، وسط آمال إعادة فتح الاقتصاد مع تباطؤ معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وجاء أداء "وول ستريت" بدعم ارتفاع أسهم قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة بأكثر من 2 بالمائة لكل منهما.

واستفادت الأسهم الأمريكية من صعود أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي حيث تجاوز خام برنت مستوى 31 دولاراً للبرميل.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا "جافين نيوسوم" بالأمس أنه سيتم السماح لبعض تجار التجزئة في الولاية بتقديم خدمة النقل بدأً من يوم الجمعة المقبل.

وفي غضون ذلك، قال حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" إن العدد اليومي للعلاج في المستشفيات والوفيات الجديدة آخذ في الانخفاض، حيث تجاوز العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة 1.2 مليون حالة.

لكن قلصت "وول ستريت" مكاسبها بعد تصريحات نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "ريتشارد كلاريدا" إن الاقتصاد قد يحتاج إلى المزيد من الدعم المالي والنقدي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشف مكتب الإحصاءات الأمريكي ارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 11 بالمائة خلال مارس الماضي.

في حين انكمش النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 11 عاماً.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6 بالمائة إلى 2388.3 نقطة، وهو ما يعادل صعود 133 نقطة بعد أن بلغت المكاسب 400 نقطة خلال الجلسة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 2868 نقطة، وشهد "ناسداك" زيادة بنسبة 1.1 بالمائة إلى 8809 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 99.759.

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