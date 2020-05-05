لهذا السبب.. عمرو عبد الجليل يلجأ لمحمد العمروسي

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، يتشاجر يسري مع المهندسين في عمله، ثم يقابل عزيز ويسلم عليه ويرحب به، ويأخذه سعادة بالأحضان ويكشف يسري لعزيز سبب تخزينه للخضار لأنهم سوف ترتفع أسعارهم قريباً.



ويطلب عزيز من يسري مكان يتخبأ فيه برفقة سعادة بسبب مشاكل مع قوات الأمن، ويرحب به يسري ويطلب فتح جناح له.



ويسأل عزيز يسري هل تزوج أم لا، ليصرح له يسري أنه يحب فتاة متزوجة ولديها مشاكل مع زوجها ومن المحتمل طلاقهم.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد العمروسي، أمير العشري، محمد مغربي، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.