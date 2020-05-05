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في عيد ميلاده.. حسام الدين مصطفى شطب من النقابة لإتهامه بالتطبيع
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:45 م
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد الذي يعد من أهم المخرجين في مصر والوطن العربي فقد برع في افلام الاكشن وأصبح له علامات واضحة في هذا المجال وهو المخرج الكبير حسام الدين مصطفى.
كان حسام الدين مصطفى، دائمًا ما يقترن اسمه بالمشاكل، والجدل، والعديد من الأزمات، ولعل أبرزها شطب اسمه من نقابة السينمائيين لإتهامه بالتطبيع.
وصرح حسام الدين مصطفى، في برنامج "حق الجماهير" التي كانت تقدمه الإعلامية الشهيرة فريال صالح، بسفره إلى إسرائيل في سبتمبر 1994 لمدة ثلاثة أيام بدعوة من عمدة مدينة حيفا.
وأثار هذا الأمر عاصفة من الرفض مما أدى إلى شطبه من اتحاد النقابات الفنية في البداية ثم فصله من نقابة السينمائيين، وذكر بعدها أن سفره لإسرائيل كان في إطار الدعوة للسلام وليس للتعاون الفني فاكتفت النقابة بتقديم اللوم له فقط.
كان حسام الدين مصطفى، من المثقفين الذين لم يعارضوا التطبيع، وسافر بعد معاهدة السلام إلى إسرائيل وتحديدا عام 1994، وقال وبعدها فى أحد اللقاءات الصحفية "أنا جنديا من جنود السلام".
حسام الدين مصطفى، كان مخرج مثير للجدل كونه أول مخرج مصري وعربي يزور إسرائيل عقب معاهدة كامب ديفيد مؤيدًا للسادات ورؤيته عن السلام.