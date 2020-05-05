زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وذكر موقع "le10sport" أن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان يسعى للجمع بين الشقيقين الفرنسيين ثيو هيرنانديز ولوكاس هيرنانديز في ريال مدريد خلال الموسم المقبل لتدعيم دفاع المرينجي.





ورغم رحيل ثيو هيرنانديز إلى ميلان، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 20 مليون يورو، إلا أن زيزو يرغب في إعادته مرة أخرى، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الروسينيري، وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن زيدان مهتم أيضًا بلوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ الألماني ، ولكن تبدو الصفقة صعبة بسبب تمسك العملاق الباڤاري.





ويريد زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي القادم.



