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محمد جمعة يكشف لأحمد وفيق أنه مهم في "النهاية"

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:49 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، يتحدث مؤنس مع مهندسة إنيرجي كو وتسرد له ما حدث وانها لم تتوقع هذا الشر من الروبتات.

وتكلم ربيع مع مؤنس وأنه سعيد بعدم قتل الروبوت له، ويصف نفسه أنه شخص مهم، ويأمر مؤنس ليث بمراقبة هذا المكان وعليهم إيجاد عزيز حتى يستطيع حل هذا اللغز قبل حدوث كارثة أخرى من زين.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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