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مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

اقترب واحد من نجوم نادي الزمالك من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي أولمبياكوس اليوناني أظهر رغبة كبيرة في ضم بن شرقي في نهاية الموسم الجاري.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أولمبياكوس مستعد لتقديم مبلغ ضخم لضم بن شرقي في الصيف القادم نظرا لإقتناع الفريق الشديد بقدراته المميزه.

 

وحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية فإن نادي الزمالك لن يمانع في بيع بن شرقي لأحد أندية أوروبا ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.

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