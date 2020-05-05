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يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان.. "ساعة لقلبك" أهم العلامات في تاريخ الإذاعة المصرية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

يوميات نجوم الزمن الجميل في رمضان، تذهب بك إلى برنامج يعد من أهم العلامات في تاريخ الإذاعة المصرية، وهو "ساعة لقلبك".

يعتبر برنامج "ساعة لقلبك" من أجمل كنوز الإذاعة، التي أسسها يوسف أبو عوف، ولطفي عبد الحميد "فتلة"، وسمير خفاجى، وكانت حلقاته تسجل على المسرح في وجود جمهور.

بدأ في فترة الخمسينيات، في عام ١٩٥٣ حتى بداية فترة الستينيات، وحقق شهرة واسعة كبيرة، ومازال نستمع إليه حتى الآن.

قدم "ساعة لقلبك" باقة من ألمع نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس، خيرية أحمد،عبد المنعم مدبولي، جمالات زايد، محمد محمود المصرى " ابو لمعة " فؤاد راتب " الخواجة بيجو " الدكتور شديد، أحمد الحداد.، أمين الهنيدي.

كما قدم نبيلة السيد، حسين الفار، محمد يوسف، رفيعة الشال، لطفي عبد الحميد، وكتاب "ساعة لقلبك" يوسف عوف، أحمد طاهر، عبد المنعم مدبولي، أمين الهنيدي، أنور عبد الله، محمد يوسف.

قدمت الفرقة ثماني مسرحيات شارك فى إخراجها كل من عبد المنعم مدبولى، فؤاد المهندس، أحمد حلمى، والأعمال المسرحية هي: "دكتور المطبخ" في 1957، "أنا مين فيهم" في 1958، "مراتى صناعة مصرية"، "دور على غيرها"، "ما كان من الأول"، في 1959، "الستات ملايكة"، "طلعالى في البخت" في 1960، "يا مدام لازم تحبيني" في 1961.

رغم نجاح عروض الفرقة، إلا أنها توقفت سريعًا وذلك بسبب اختلاف بعض أعضائها مع بعضهم البعض، وذلك نظرًا لإصرار بعضهم على ضرورة الالتزام بتقديم الشخصيات التي اشتهروا بأدائها وعدم الانفصال عنها، في حين رأى البعض الآخر ضرورة التخلص منها خشية الوقوع في دائرة النمطية، وذلك بالإضافة إلى العامل الأقوى وهو تكوين فرق التليفزيون المسرحية في ١٩٦٢ وانضمام أغلبهم إليها.

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