زيادة العجز التجارى الأمريكي في مارس

ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة في مارس مع تبديد تراجع الصادرات لأثر تقلص فاتورة الواردات بما يشير إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد يقلب موازين تدفق السلع والخدمات في العالم.





وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن عجز التجارة السلعية ارتفع إلى 44.4 مليار دولار في مارس من الرقم المعدل البالغ 39.8 مليار دولار في شهر فبراير.





وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يتسع العجز إلى 44 مليار دولار في مارس ارتفاعا من 39.9 مليار دولار في فبراير في التقديرات السابقة.