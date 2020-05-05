في ذكرى ميلاده.. صور من حفل زفاف حسام الدين مصطفى ونيللي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد واحد من أهم مخرجى جيله، سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية كان اسمه مقترنا بالعديد من الأزمات، والمشاكل، والجدل، هو المخرج الكبير حسام الدين مصطفى.



يٌقدم لك بوابة "الفجر الفني" صور من حفل زفاف المخرج حسام الدين مصطفى، ونجمة الإستعراض نيللي.



قام حسام الدين مصطفى، بإخراج العديد من الأفلام لنجمة الإستعراض نيللي، في بداية حياتها الفنية وقف بجانبها كثيرًا ووجهها.



وبعد إخراجه خمسة أفلام اعترف بحبه لها، ورغم فارق السن بينهما إلا أنها هامت به هي الأخرى، وذلك بسبب باقة الورد التي كان يحضرها لها يوميًا تعبيرًا عنه حبه الشديد لها.



وقالت النجمة نيللي، في حديث لها بإحدى المجلات عام 1970 بأنه طلب يدها في الملهى وقدم لها خاتم الخطبة والذي كان ثمنه 1500 ليرة ما يمثل ارتفاع قيمته المادية وقتها.



والد نيللى، كان معارضا لهذه الزيجة بسبب فارق السن بينهما إلا أن التعاون الذي جمع جعل الألفة تسود الأجواء وتقبل بالزواج منه.



ولم تدوم الزيجة طويلًا ودبت بينهما الخلافات بسبب غيرته الشديدة عليها، وطلب منها الإعتزال والتفرغ له، وهو ما رفضته بشدة، وجعلها تتأكد بإستحالة إكمال الحياة بينهم، وانفصلا.

