يوسف الشريف يسترجع ما مر به في "النهاية"

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يستيقظ زين ويسترجع كلام زوجته وأن ما وصل له الأن ليس صدفة وانها إرادة وقوة عظيمة قامت بإختياره لإنقاذ العالم، ويفكر في حديثه مع شيرا وسميح أرسلان أثناء عمله.



وتأتي سلمى وتسألوا ما الذي يسرح فيه، وأنه عليه إخبارها بما يفكر فيه قبل تنفيذه وتقول له أنه ليس سهل.



ويقرر زين أن يبحث عن الأمل ويعرف حقيقة الواحة وكل لحظة يقضيها فيها يشعر بالشك، وأنها مليئة بالأسرار ولكنه مضطر أن يستكمل مسيرته لعل أن يكون مخطأ، وعليه إستكمال مشروعه حتي يستطيع الرجوع الى رضوى وابنه والتي اشتاق إليها كثيراً وأنها الهواء الذي يتنفسه ولم يكفيه حديثه معها دون رؤيتها.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.