وائل الفشني يدخل في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثه عن الشهيد المنسي (فيديو)

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قال الفنان وائل الفشنى، إنه تأثر بحديث أرملة الشهيد أحمد المنسى، عندما كانت تتحدث عن شهامته وأخلاقه عبر أحد القنوات، وتنمى وقتها أن يكون له عمل يجسد ذكر هذا البطل وتابع:"أنا بكيت ولحد الآن أنا ببكى لأاننى أحببت البطل بكل إخلاص".



وتأثر "الفشنى" خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، وأجهش بالبكاء الشديد، على الهواء، مشددًا على أن أغنية "يا أمايا مت عشان أعيش"، غناها من قلبه وبإخلاص للشهيد "المنسى"، وتابع:" عندما سمعت عن المنسى احبيته جدًا..وبكيت عندما شاهدت زوجته تتحدث عنه وقلت دى مرات دكر ".



هذا وتصدر هاشتاج الاختيار حارقهم، تريند "تويتر"، وذلك أثناء عرض مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين«مربع البرث» بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى.



يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي





ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.











