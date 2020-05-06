بدرية طلبة.. سعيدة بردود فعل الجمهور على دوري في "البرنس"





وعدت ووفيت وأنا فرحانة قوي برد فعل المشاهدين علي دور عظيمة وهذا يرجع للمؤلف والمخرج محمد سامي اللي ليا الشرف.. اشتغل معاه".



يذكر ان بدرية تجسد بالمسلسل دور راقصة ,مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان , نجلاء بدر , احمد زاهر , روجينا , سلوي عثمان واخرين , وتدور احداثه في اطار الاثارة والتشويق , تاليف وسيناريو وحوار محمد سامي , انتاج شركة سينرجي



جدير بالذكر ان بدرية طلبة تشارك في المسلسل الرمضاني فلانتينو للزعيم عادل امام , وتدور فكرته حول امتلاك الزعيم مدرسة دولية ثم يتعرض لمجموعة من المشاكل



فلانتيو بطولة عادل امام , دلال عبدالعزيز , هدي المفتي , محمد الكيلاني وكوكبة من الفنانين , اخراج رامي امام

أعربت الفنانة بدرية طلبة عن سعادتها بالمشاركتها بمسلسل البرنس والذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العامونشرت تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي " انستجرام" وجهت من خلالها رسالة شكر للمخرج محمد سامي وقالت: "شكرا الأستاذ العبقري محمد سامي ترشيحك ليا في مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان ووسط مجموعة نجوم جامدين".وتابعت: "شكرا انك وعدتني تخلي الناس تشوف بدرية الممثلة الشاطرة..