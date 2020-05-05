حكاية أغنية.. "وحوي يا وحوي" هيام يونس طفلة شقت طريقها إلينا بمشهد سينمائي

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حكاية أغنية اليوم عن أشهر طفلة غنت لرمضان أغنيتها الشهيرة " وحوي يا وحوي " و"اصحي يا نايم" التي غنتهما في فيلم "قلبي علي ولدي" وهي في سن الخامسة أمام أشهر عمالقة الشاشة المصرية أمثال زكي رستم، كمال الشناوي، وأمينة رزق، وشاركت في بطولة الفيلم أيضًا شقيقتها نزهة يونس.



لم يكن أحمد عبدالقادر، وحده الذى غنى بعد عزيزة حلمي، لرمضان مستخدمًا النص التراثى "وحوى يا وحوى" فقد فعلتها طفلة صغيرة عمرها خمس سنوات.



جاءت هيام يونس، من لبنان لتشارك أختها "ملكة جمال الليمون"، وكان هذا لقبها قبل أن تحضرها المنتجة السينمائية آسيا داغر، لتشارك فى بطولة فيلم "قلبى على ولدي" الذي كتب له السيناريو والحوار الشاعر الكبير بديع خيرى، وكتب أغنياته المبدع فتحي قورة.



شقت هيام يونس، الطفلة الصغيرة طريقها إلينا بمشهد سينمائي تدخل الحارة مع زميلاتها من الأطفال يغنين فى استقبال رمضان.



فتحي قورة، أعاد الأغنية لأصحابها الأصليين وهو الفلكلوري يؤكد أن الأطفال هم من كانوا يغنونها.