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"علامة التلاوة في مصر".. نبذة عن حياة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
أصدرت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء الموافق 5/5/2020، بوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، الذي عرف بصوته العذب على مدار 60 عاما.

نبذة عن الشيخ محمد محمود الطبلاوي
ولد محمد محمود الطبلاوي في عام 1934، وروى الطبلاوي عن ميلاده أن جده قد أبشر والدته بأن من في بطنها سيكون من حفظة كتاب الله، واهتم والده بهذا الأمر، وكان يشرف عليه ويذهبه لمجالس القراءة للقرآن الكريم، وكان يطلب من المعلمين الاهتمام بتعليمه؛ مضيفًا: "كان والدي يدفع "قرش صاغ" للمعلمين بينما كان الطبيعي هو "تعريفة" كما يدفع الآخرين"، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في عمر التاسعة.

وكان يسافر الشيخ الطبلاوي إلي كثير من الدول حول العالم، بدعوات خاصة أو مبعوثًا من وزارة الأوقاف، وكان محكمًا لكثير من مسابقات حفظ القرآن الكريم، وحصل على وسام من لبنان تقديرًا للجهود التي يبذلها في خدمة كتاب الله.

وأكد الشيخ محمد صالح حشاد، نائب نقيب قراء الجمهورية، وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، اليوم بمنزله.

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