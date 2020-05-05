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الشكوك تحتل عقل زين ويفقد الثقة في كل من بالواحة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:29 م
المهاية
المهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، بدأ زين الوصول الى الدور الذي يعمل فيه بعض المهندسين ويسأل نفسه هل فارس بينهم ولماذا هؤلاء المهندسين منعزلين بعيد عنهم.

ويقول عن سلمى أنه لا يصدق ما تقوله وأنها مجرد حارس تسخره فقط حتى لا يشك أنه متراقب، ولا يستطيع التكملة دون أن يفهم وليس لديه دليل على أي شئ.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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