الظهور الأول لمحمد كيلاني وعثور يوسف الشريف عليه في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، يقابل زين فارس والذي يقوم بتجسيده الفنان محمد كيلاني. ويرحب به فارس ويقول زين أنه لا يقول لأحد بهذه بمقابلتهم.



ويعطيه عنوانه، ويتمنى زين أن كلام فارس يستطيع إنهاء الشك والحيرة لديه، ويقرر زين أنه اذا استمر بالعمل في الواحة وتلاشت شكوكه سوف يصنع كروت مثل الدي يتعامل معها.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.