Advertisements

تامر حسني: سعيد بمشاركتي في إعلان "الأصل مصري" (فيديو)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:22 م
تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
أطلق النجم تامر حسني، إعلانه الدعائي الجديد الذي يحمل عنوان "الأصل مصري" لصالح إحدى شركات الاتصالات.

 ويحمل الإعلان رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، حيث تم تصويره داخل مراكب نيليه.

  وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاتصالات: "الأصل مصري" رسالة تأتي في وقتها للتأكيد على قدرة شعبنا الأصيل في مواجهة الأزمات" موجها الشكر للنجم  تامر حسني، الذي شارك في هذا العمل المصري.

 وقال الفنان تامر حسني: "سعدت بالمشاركة في هذا العمل المحترم من فكرته وتوقيته و إخراجه المميز مع المخرج هشام فتحي من خلال أغنية "الأصل مصري" التي صنعها نجوم كبار في التأليف والتلحين والتوزيع وهي من كلمات  أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله".


 وأضاف حسني،:" فخور بما   قدمته الشركة من مساعدات مادية ومعنوية  لدعم شعبنا العظيم في مثل هذه الظروف الاستثنائية".

 واختتم قائلا:"بالتأكيد تم اتخاذ  كافة الإجراءات الطبية الوقائية المتعارف عليها خلال تصوير الإعلان".

أخبار تهمك

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ 41 دقيقة

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي مع سيد عبد الحفيظ

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة