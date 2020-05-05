تامر حسني: سعيد بمشاركتي في إعلان "الأصل مصري" (فيديو)

أطلق النجم تامر حسني، إعلانه الدعائي الجديد الذي يحمل عنوان "الأصل مصري" لصالح إحدى شركات الاتصالات.





ويحمل الإعلان رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، حيث تم تصويره داخل مراكب نيليه.





وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاتصالات: "الأصل مصري" رسالة تأتي في وقتها للتأكيد على قدرة شعبنا الأصيل في مواجهة الأزمات" موجها الشكر للنجم تامر حسني، الذي شارك في هذا العمل المصري.





وقال الفنان تامر حسني: "سعدت بالمشاركة في هذا العمل المحترم من فكرته وتوقيته و إخراجه المميز مع المخرج هشام فتحي من خلال أغنية "الأصل مصري" التي صنعها نجوم كبار في التأليف والتلحين والتوزيع وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله".









وأضاف حسني،:" فخور بما قدمته الشركة من مساعدات مادية ومعنوية لدعم شعبنا العظيم في مثل هذه الظروف الاستثنائية".



