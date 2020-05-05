وصول أول غواصة هجومية وانضمامها للبحرية المصرية.. والديهي: الأفضل في العالم (فيديو)







وأعرب الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بوصول الغواصة، قائلًا: "هو ده الردع الحقيقي الذي تقوم به القوات المسلحة".



وأكد أن الغواصة تمثل رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود المصرية.



وفي وقت سابق، انضمت الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، اليوم، وتعد الغواصة الجديدة من طراز (2091400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت منذ قليل إلى قاعدة الإسكندرية.



فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات الذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى:

1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم.

2- مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات.

3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى.

4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.

5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.

6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا.

7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء.

8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا.

9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ "الهاربون" البحرية المضادة للسفن

10- تستطيع زرع الألغام البحرية.



الغواصة من إنتاج شركة تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية، ووصلت لقاعدة الإسكندرية، وانضمت رسميًا إلى أسطول القوات البحرية المصرية.



الغواصة "S43" غادرت ألمانيا، 14 إبريل الماضي، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة إلى مصر، وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية، فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.



وتعتبر مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي امتلكت أسطول من الغواصات، وذلك لحماية أمنها القومي، حيث يرجع تاريخ إنشاء سلاح الغواصات إلى عام 1955، حيث تقرر تكوين أول نواة لسلاح الغواصات بالقوات البحرية المصرية.



فقد صُدر الأمر بتشكيل بعثة مكونة من 34 ضابط، و29 مساعد، و7 ضابط صف، وقد غادرت البعثة ميناء الأسكندرية ديسمبر 1955، وفي مارس عام 1957، صدر الأمر البحرى الخصوصى رقم 2، بأمر رئيس أركان القوات البحرية، بإنشاء لواء الغواصات، ثم قامت القوات البحرية بتدعيم لواء الغواصات بغواصات سوفيتية طراز 633 بدءًا من عام 1966، وفى الفترة من عام 1982 – 1984م أنضم إلى لواء الغواصات 4 غواصات صينية طراز 33.





قدم الإعلامي نشأت الديهي، التهنئة للمصريين والقوات المسلحة بوصول الغواصة الهجومية الأحدث في العالم الغواصة "إس 43" إلى قاعدة الإسكندرية، وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية المصرية؛ لتعلن القوات البحرية أنها على قدر التحديات، معقبًا: "مبروك لمصر".