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يوسف الشريف يكتشف حقيقة السوفت وير الذي يتحدث معه في "النهاية''

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:34 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
يسأل فارس زين عن ما يفعله في الواحة ويسرد له أنه يعمل في الهندسة الوراثية، ثم يكشف فارس له انه مطلوب منه تطوير محرك حربي ويعمل بهندسة الصواريخ.

ويذكر فارس بزين عن ذكريات الطفولة، وما يعيشه في الملجأ ويقول له فارس أنه لم يكتب له القدر أن ينجب وزوجته توفيت ويقول زين أن ابنه حي وقام بتدريسه وينصدم فارس وأن والده مأكد له ممات ابنه.

ويفكر زين في زوجته وابنه وما الذي يمرون به حالياً، وعليه أن لا يحسس رضوى المزيفة انه عرف الحقيقة، ويتصل فارس بالسوفت وير ويسألوا من هو ثم يأتي مهندسين الواحة ويهرب فارس من أمامهم، وتنتهي الحلقة.

ويقوم فارس بالتواصل مع والده والذي هو سوفت وير وليس والده الحقيقي، ويبلغوا انه قابل زين ويسأل زين والد فارس عن خالد ويبدأ زين بفهم الحقيقة وأن من يتحدث معه ليس والده وانما مجرد سوفت وير ويفهم أن زوجته وابنه الذي يتحدث معهم وهم وليس حقيقة.

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