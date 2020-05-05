انفراد.. شاهد كواليس إعلان تامر حسني الجديد "الأصل مصري" (فيديو)

Advertisements

ينفرد موقع "الفجر الفني" بنشر كواليس إعلان تامر حسني الجديد الذي قام بالتعاقد فيه مع إحدى شركات المحمول ويحمل الإعلام اسم "الأصل مصري".



وتم تصوير الإعلان في حلوان منطقة "المعصرة" على كورنيش في مركب وتواجد عدد من الجمهور وتفاعلو مع وجود الفنان تامر حسني من خلال تصويرهم لبعض اللقطات من الكورنيش.



وضمت الكواليس رقص إحدى الأشخاص على المركب مع الفنان تامر حسني، وظهرت سعادة "حسني" أثناء رقص هذا الرجل.





إعلان "الأصل مصري" يقوم بغنائه الفنان تامر حسني وهو من كلمات أيمن بهجت قمر،وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكساج وديجيتال علي فتح الله.



ويضم الإعلان بعض الكلمات منها "الأصل مصري وأنت اللي عارف..معنى أن جذورك مصرية..والكل شاهد الكل شايف..عم الجدعنة والتضحية" وهو إعلان تحفيذي يعبر عن قوة الشعب المصري وتعاونه وأنه إيد واحدة في وقت الشدة وذالك من خلال بعض اللقطات التي تم تصويرها على إحدى ضفاف نهر النيل.