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شوبير ينتقد إعلان المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة في الوقت الحالي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
انتقد الإعلامي أحمد شوبير إعلان بعض المرشحين نيتهم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.

شوبير أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ليس من المنطقي الحديث عن الترشح للانتخابات في ظل تعليق النشاط وعدم وضوح الرؤية حول كيفية عودة النشاط".

وتابع :"كيف يمكن أن يقوم البعض بإعلان ترشحه للانتخابات على أي منصب والأمور غامضة للغاية في جميع أنحاء العالم".

وزاد :"الأزمة الحالية لا تحتاج إلى تصريحات عنترية، اتمنى ان يكون هدنة من المرشحين وأن يصمتوا في هذا التوقيت".

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