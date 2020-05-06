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شوبير ينتقد إعلان المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة في الوقت الحالي
الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:00 ص
علي نبوي
انتقد الإعلامي أحمد شوبير إعلان بعض المرشحين نيتهم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.
شوبير أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ليس من المنطقي الحديث عن الترشح للانتخابات في ظل تعليق النشاط وعدم وضوح الرؤية حول كيفية عودة النشاط".
وتابع :"كيف يمكن أن يقوم البعض بإعلان ترشحه للانتخابات على أي منصب والأمور غامضة للغاية في جميع أنحاء العالم".
وزاد :"الأزمة الحالية لا تحتاج إلى تصريحات عنترية، اتمنى ان يكون هدنة من المرشحين وأن يصمتوا في هذا التوقيت".
شوبير أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ليس من المنطقي الحديث عن الترشح للانتخابات في ظل تعليق النشاط وعدم وضوح الرؤية حول كيفية عودة النشاط".
وتابع :"كيف يمكن أن يقوم البعض بإعلان ترشحه للانتخابات على أي منصب والأمور غامضة للغاية في جميع أنحاء العالم".
وزاد :"الأزمة الحالية لا تحتاج إلى تصريحات عنترية، اتمنى ان يكون هدنة من المرشحين وأن يصمتوا في هذا التوقيت".