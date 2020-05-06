شوبير ينتقد إعلان المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة في الوقت الحالي

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انتقد الإعلامي أحمد شوبير إعلان بعض المرشحين نيتهم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية.



شوبير أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ليس من المنطقي الحديث عن الترشح للانتخابات في ظل تعليق النشاط وعدم وضوح الرؤية حول كيفية عودة النشاط".



وتابع :"كيف يمكن أن يقوم البعض بإعلان ترشحه للانتخابات على أي منصب والأمور غامضة للغاية في جميع أنحاء العالم".



وزاد :"الأزمة الحالية لا تحتاج إلى تصريحات عنترية، اتمنى ان يكون هدنة من المرشحين وأن يصمتوا في هذا التوقيت".