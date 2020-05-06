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شاهد.. نشأت الديهي لـ الجزيرة: "ابن تيمية مش نبي"

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:31 ص
نشأت الديهي
نشأت الديهي
داليا الحسين
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجوًما حًادا على فضائية "الجزيرة" بعد مهاجمتها مسلسل "الاختيار" الذي يروي قصة شهيد القوات المسلحة أحمد المنسي، مشيرًا إلى أن القناة القطرية تدافع عن فتاوى ابن تيمية.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن مسلسل الاختيار للتنوير وبث التفكير السليم ورفع وعي المواطنين، مشددًا على أن قضيتنا في مصر الدفاع عن الوطن والدين، معقبًا: "معركتنا مقدسة ثنائية الاتجاه للحفاظ على الدين، وابن تيمية مش نبي ولم يتفلت من عصر الصحابة".

وأضاف: "أترك الحكم على ابن تيمية وعلمه وفتواه لشيخ الأزهر وعلماء الأزهر ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية ورجال الدين والفقة، ولكن ابن تيمية له كثير من المراسلات والمجلدات، من بينها - المسألة الأولى بالمجلد الأول من كتاب "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية ص1: في "رجل يصلي يشوش على الصفوف التي حواليه بالنية وأنكروا عليه مرة ولم يرجع".. وقد أفتى ابن تيمية بقتله حيث يقول: "من ادعى أن ذلك من دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر على ذلك قتل".

يذكر أن مسلسل "الاختيار" يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ومسلسل الاختيار تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وبطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وأحمد فؤاد سليم وضياء عبدالخالق ومحمود حافظ وإسلام حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمد رجب وأحمد وفيق وماجد المصري ومحمد إمام وإياد نصار وصلاح عبدالله وكريم محمود عبدالعزيز ورامز أمير وإيهاب فهمي.

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