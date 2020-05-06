"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

علق الدكتور محمود خليل، مدير حميات إمبابة، على إعلان بعض الدول على الوصول لقاح لفيروس كورونا، قائلًا إن جميع الأدوية في إطار التجريب حتى الآن، وإن منظمة الصحة العالمية لم تعلن على لقاح حتى الآن.





وأضاف "خليل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، أن هناك 5 مراحل للتعامل مع الفيروس عن طريق الأدوية، لافتًا إلى أن فيروس كورونا لديه تحور عالي جدًا، ويتم تقييم التجربة الدوائية الخاصة به على أساس علمي.





وعلق على تزايد الإصابات بفيروس كورونا، قائلًا: "مرض كورونا ليس بالعدد"، موضحًا: "ممكن يكون عندنا أعداد كتير ولكن حاملين للمرض فقط بدون أعراض"، مشددًا على فكرة التباعد الاجتماعي.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.



