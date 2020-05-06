كشف الإعلامي أحمد موسى، لأول مرة تفاصيل حصول مصر على الغواصة "s43" الألمانية، مشيرا إلى أنه تم عقد الصفقة ولم يعلن عنها في الإعلام بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة أنجيلا ميركيل.





وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن هذه الصفقة تمثل الأهم في تاريخ القوات البحرية المصرية.





وأوضح الإعلامي أن هذه الغواصة من أهم الغواصات في العالم، والرئيس نسق في شراء هذه الغواصة مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وكان الأمر سري وبعيد عن الإعلام".





وفي وقت سابق، انضمت الغواصة الألمانية من طراز إس 43 إلى أسطول القوات البحرية المصرية، أمس، وتعد الغواصة الجديدة من طراز (2091400)، من أحدث أنواع الغواصات على مستوى العالم، والتى وصلت منذ قليل إلى قاعدة الإسكندرية.

فيما يلي أبرز المعلومات عن هذا النوع من الغواصات الذى انضم لمصر ضمن خطة تسليح الجيش المصرى: 1- تعد من أقوى أنواع الغواصات الهجومية على مستوى العالم. 2- مزودة بأنظمة تتحكم في إطلاق الطوربيدات. 3- قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى. 4- تتضمن أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات. 5- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية. 6- غاطس الغواصة يصل إلى 62 مترا. 7- مدى عمق عمل الغواصة 500 متر تحت سطح الماء. 8- تضم 8 أنابيب طوربيد عيار 533 مم ومخزن يسع 14 طوربيدا. 9- لديها قدرة على إطلاق صواريخ «الهاربون» البحرية المضادة للسفن 10- تستطيع زرع الألغام البحرية. الغواصة من إنتاج شركة تيسين كروب Thyssen Krupp الألمانية، ووصلت لقاعدة الإسكندرية، وانضمت رسميًا إلى أسطول القوات البحرية المصرية.



الغواصة "S43" غادرت ألمانيا، 14 إبريل الماضي، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة إلى مصر، وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية، فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.



وتعتبر مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي امتلكت أسطول من الغواصات، وذلك لحماية أمنها القومي، حيث يرجع تاريخ إنشاء سلاح الغواصات إلى عام 1955، حيث تقرر تكوين أول نواة لسلاح الغواصات بالقوات البحرية المصرية.