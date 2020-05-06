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تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي مع سيد عبد الحفيظ

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة عن تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بحضور عضوا اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو .
وقال أن هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات جرت خلال الفترة الماضية لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق الأول وقطاع الناشئين والاكاديميات والتحضير للمرحلة القادمة والتي قد تشهد استئناف بطولة الدوري حال موافقة الحكومة على ذلك بما يضمن سلامة الجميع اولاً ويحمي الأندية من الخسائر المتنوعة.

وأضاف أن اللجنة اطمأنت من عبدالحفيظ اليوم على سير العمل وتواصل الجهاز الفني مع اللاعبين والالتزام بالبرامج التدريبية في المنازل وفقًا لرؤية وخطة المدير الفني، وأشار إلى ان اللجنة ناقشت مع مدير الكرة كل ما يخص المرحلة المقبلة وتجهيز تصور كامل عن كافة الملفات للعرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف توفير كل الدعم الذي يحتاجه الفريق وجهازه الفني في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع تطرق الى الإطمئنان على حالة اللاعبين المصابين والذين أجروا عمليات جراحية منذ فترات طويلة أمثال محمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير، وتوفير الإمكانات التي تمكنهم من تنفيذ برامجهم التأهيلية في ظل الظروف الراهنة وتوقف النشاط الرياضي، وقال رئيس لجنة التخطيط من الملفات التي تمت مناقشتها اليوم ما يخص ظهور أعضاء الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية وتطبيق لائحة النادي على الجميع، سواء عناصر الجهاز بما فيهم المدير الفني أو مدير الكرة أو اللاعبين الذين ظهروا في القنوات الفضائية بما يحفظ حقوق الأهلي المادية والادبية.

واشار الكابتن محسن صالح الى دعم اللجنة الكامل للجهاز الفني واللاعبين واستمرار الاجتماعات خلال الفترة القادمة والتواصل مع مدير الكرة بشأن العديد من الملفات وتوفير آليات النجاح لتحقيق طموحات جماهير الاهلي واعضاؤه .

وتطرق رئيس لجنة التخطيط الى الاجتماعات السابقة وقال انها شهدت مناقشة التقارير المقدمة من : الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين والكابتن عمرو انور المدير الفني لفريق الشباب والكابتن محمود صالح مدير إدارة المواهب وكذلك التقرير المقدم من مدير عام الاكاديميات حول الفترة الماضية. وكذا تطوير آلية العمل والاستعداد للمرحلة المقبلة على كل المستويات سواءً الفنية او الإدارية او البنية التحتية لضمان نجاح العمل بما يتناسب مع قيمة الاهلي ودعم مجلس الادارة ورئيسه الكابتن محمود الخطيب.

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