Advertisements

وائل الإبراشي:الشهيد مات علشان يعيش الوطن والمصريين (فيديو)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:43 م
الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أغنية "ماتدمعيش ياما أنا مت علشان أعيش"، كانت من أهم الأغاني المؤثرة جدًا في المشاهدين كونها عبرت عن كل المشاعر الوطنية التي يعكسها مسلسل الاختيار، وتابع: "تختزل وتختصر كل معاني البطولة وكل ما يتعلق بالشهداء".

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تخليد ذكر الشهداء أمر في غاية الأهمية، كونه يبرز مدى التضحيات التى قدمها الشهداء من أجل الحفاظ على تراب الوطن وسلامة المواطنين، متابعًا: "الشهيد بيموت علشان نعيش كلنا ويعيش الوطن".

وقدم الفنان وائل الفشني، اعتذاره للمشاهدين، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، على بكاءه الشديد على الهواء، اثناء أداء أغنية، " ماتدمعيش ياما"، مشددًا على أن خارج عن إرادته، ولم يستطع أن يتمالك نفسه، وتابع:"أنا متأسف على البكاء على الهواء ولكن ده شئ غصب عنى ومقتدرش أمسك نفسى..والحمد الله بس يا رب أكون وصلتها كويس لأن صوتى اتخنق من البكاء..مبقدرش امسك نفسى.وأنا أسف أنى وصلتكم للحالة دى كان نفسى تكون الدنيا أفضل من كدا".

وتصدر هاشتاج "الاختيار حارقهم" تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك أثناء عرض مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي.

يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبدالله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية 5 173

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل في الصيف

منذ 43 دقيقة

رئيس الوزراء يزف بشرى بشأن تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أحدث عقار محتمل لعلاج كورونا.. وموقف مصر منه

منذ حوالي 15 ساعة

كوتينيو يكلف برشلونة 25 مليون يورو جديدة

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطالب الأهلي بسرعة ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل ...وزير المالية يوضح حقيقة خصم 1% من المرتبات الحكومية

منذ يوم

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

منذ حوالي 8 ساعات

"لقضاء عيد فطر بلا حظر".. نصيحة مهمة من متحدث الوزراء للشعب

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم المالية للبنوك

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يطلب صفقة غير متوقعة لريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شاهد.. مشهد مؤثر لدفن شهداء الوطن في الاختيار (فيديو)

بعد عرض الحلقة الثانية.. "الاختيار" الأكثر بحثًا على جوجل

تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" وموعد الاعادة وجميع القنوات الناقلة | (الشهيد احمد المنسي)

ما بين "100 وش" و"الاختيار" آسر ياسين يخطف قلوب الجمهور

موعد الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة له

خاص.. وائل الفشنى يروي كواليس أغنية "ماتدمعيش" في "الاختيار"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

08:31 م

عاجل.. "الوزراء" يحسم الجدل ويكشف حقيقة ارتفاع أسعار البنزين (فيديو)

10:50 م

وزيرة الهجرة: إعادة المصريين من الخارج ضربة قاضية للحملات المغرضة (فيديو)

10:33 م

قرار عاجل من التموين بشأن نقاط الخبز لشهر مايو

04:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة