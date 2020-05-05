وائل الإبراشي:الشهيد مات علشان يعيش الوطن والمصريين (فيديو)





قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أغنية "ماتدمعيش ياما أنا مت علشان أعيش"، كانت من أهم الأغاني المؤثرة جدًا في المشاهدين كونها عبرت عن كل المشاعر الوطنية التي يعكسها مسلسل الاختيار، وتابع: "تختزل وتختصر كل معاني البطولة وكل ما يتعلق بالشهداء".وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تخليد ذكر الشهداء أمر في غاية الأهمية، كونه يبرز مدى التضحيات التى قدمها الشهداء من أجل الحفاظ على تراب الوطن وسلامة المواطنين، متابعًا: "الشهيد بيموت علشان نعيش كلنا ويعيش الوطن".وقدم الفنان وائل الفشني، اعتذاره للمشاهدين، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، على بكاءه الشديد على الهواء، اثناء أداء أغنية، " ماتدمعيش ياما"، مشددًا على أن خارج عن إرادته، ولم يستطع أن يتمالك نفسه، وتابع:"أنا متأسف على البكاء على الهواء ولكن ده شئ غصب عنى ومقتدرش أمسك نفسى..والحمد الله بس يا رب أكون وصلتها كويس لأن صوتى اتخنق من البكاء..مبقدرش امسك نفسى.وأنا أسف أنى وصلتكم للحالة دى كان نفسى تكون الدنيا أفضل من كدا".وتصدر هاشتاج "الاختيار حارقهم" تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك أثناء عرض مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي.يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجيويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبدالله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.