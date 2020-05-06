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"الهجرة": تكليفات بإعادة العالقين بالخارج لقضاء العيد في مصر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:40 ص
نبيلة مكربم وزيرة الهجرة
نبيلة مكربم وزيرة الهجرة
كـسـاب أحـمـد
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن رئيس الوزراء أعطى تكليفات بتسيير رحلات إلى كافة أنحاء لعالم، في إطار سعي الدولة لإعادة العالقين لقضاء آخر أسبوع شهر رمضان المبارك، والعيد في مصر. 

وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءDmc"، لمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن الجدول الزمني لإعادة المصريين من الخارج، لم يتعلق فقط بالعالقين، ولكن للمصريين مخالفي الاقامة، وبعض المقيمين الذين تم إنهاء عقودهم في الخارج.

ويذكر أن أسامة هيكل وزير الإعلام، أعلن خلال مؤتمر صحفى، إن الأولوية في إعادة العالقين بسبب فيروس كورونا المستجد، تكون للحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، بعد ذلك يتم عودة من انتهت فترة عملهم وإقامتهم فى الدول، ثم أصحاب تأشيرة الخروج النهائى والسياحة والزيارة من الدول الأخرى.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

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